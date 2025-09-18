Hangang Bus Resmi Beroperasi, Magok ke Jamsil Butuh 127 Menit

Photo : YONHAP News

"Hangang Bus" mulai beroperasi sebagai sarana transportasi di Sungai Han pada Kamis (18/09). Di hari pertama, Hangang Bus beroperasi dari Mago ke Jamsil pukul 11.00 siang.Tahap awal, bus air akan beroperasi 14 kali sehari dengan melewati tujuh dermaga. Pelanggan dikenakan biaya 3.000 won untuk sekali jalan. Sementara, pemegang “Climate Companion Card,” dapat membayar tambahan 5.000 won untuk naik tanpa batas.Pemerintah Kota Seoul meyakini layanan transfortasi baru itu akan meningkatkan kualitas hidup warganya.Waktu tempuh dari Magok ke Jamsil berdurasi 127 menit, lebih lambat sekitar 50 menit dibandingkan estimasi awal Pemerintah Seoul. Hal itu dinilai sebagai kelemahan terbesar.Mulai Oktober, rute ekspres dengan interval 15 menit akan dioperasikan, tetapi waktu tempuhnya tetap diperkirakan 82 menit, sehingga menimbulkan perdebatan apakah bus air itu dapat menggantikan permintaan bus dan kereta bawah tanah pada jam sibuk.Dari total 12 kapal yang direncanakan, saat ini baru tersedia 7 kapal. Pemerintah Seoul menargetkan untuk menambah 5 kapal lagi hingga akhir bulan depan. Ditargetkan jumlah perjalanan bisa meningkat menjadi 48 kali pulang-pergi per hari.Kapal beroperasi dengan kecepatan sekitar 22-23 km per jam, sedikit lebih cepat daripada sepeda. Namun di perjalanan ini, penumpang akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah melalui jendela kaca yang lebar.Kapal juga menyediakan fasilitas rak sepeda serta ruang kursi korda. Selain itu, setiap dermaga juga akan dilengkapi fasilitas tambahan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang budaya baru bagi warga.