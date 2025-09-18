Samsung Merekrut 60 Ribu Karyawan Baru dalam 5 Tahun ke Depan

Photo : YONHAP News

Samsung akan merekrut 60.000 karyawan baru dalam lima tahun kedepan untuk mendorong pengembangan pertumbuhan bisnis masa depan serta menciptakan lapangan kerja.Pada Kamis (18/09), perusahaan terbesar di Korea Selatan berencana meningkatkan perekrutan terutama di bidang semikonduktor sebagai bisnis utama, industri bio yang kini menjadi pilar pertumbuhan baru, serta kecerdasan buatan (AI) yang tengah naik daun sebagai teknologi inti.Rekrutmen terbuka semester kedua dilakukan untuk 19 afiliasi dengan menerapkan program magang dan rekrutmen tenaga teknis untuk lulusan sekolah kejuruan dna pemenang kompetisi keterampilan nasional.Sejak 2007, perusahaan itu telah mendukung Kompetisi Keterampilan Nasional dan Olimpiade Keterampilan Internasional, serta merekrut sekitar 1.600 pemenang kompetisi nasional melalui jalur khusus.Samsung tetap mempertahankan sistem rekrutmen terbuka yangpertama kali diperkenalkan di Korea Selatan pada 1957 dengan tujuan mewujudkan filosofi manajemennya "talenta adalah yang utama," serta memberikan kesempatan yang adil dan harapan bagi generasi muda.Sebelumnya, Ketua Samsung Electronics, Lee Jae-yong bertemu dengan Presiden Lee Jae Myung pada 13 Juni. Ia menyatakan bahwa Samsung berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sulit dengan melaksanakan rencana investasi dan perekrutan di dalam negeri.Ia juga menekankan bahwa sama sepertinya mengatasi krisis ekonomi saat ini, persiapan sumber pertumbuhan untuk 20-30 tahun ke depan juga penting.