Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Astronot Keturunan Korsel Sukses Atasi Kendala Pesawat Antariksa ke ISS

Write: 2025-09-19 10:30:45Update: 2025-09-19 10:40:48

Astronot Keturunan Korsel Sukses Atasi Kendala Pesawat Antariksa ke ISS

Photo : YONHAP News

NASA mengalami penundaan kedatangan pesawat antariksa kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS) akibat masalah teknis pada mesin utamanya. Setelah tertunda satu hari, pesawat akhirnya berhasil merapat ke ISS.

NASA mengatakan mesin utama wahana antariksa tersebut mati lebih awal dari rencana. Rencananya Selasa (16/09) pagi dilakukan dua kali pembakaran untuk menaikkan orbitnya untuk melakukan pertemuan dengan ISS. Namun kendala teknis tersebut berhasil diatasi. 

Pada Kamis (18/09) pukul 07.24 waktu setempat, NASA menyampaikan bahwa  astronot keturunan Korea Jonny Kim yang sedang bertugas di ISS berhasil menangkap pesawat antariksa 'Cygnus XL' menggunakan lengan robot bernama Canadarm2. Pesawat tersebut kemudian berhasil dipasang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, menandai selesainya misi pengiriman ulang pasokan.

Jonny Kim tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional pada April lalu dengan menumpangi pesawat antariksa Rusia bersama para astronot Rusia. Selama enam bulan terakhir, ia menjalankan berbagai misi di luar angkasa, termasuk eksperimen ilmiah dan pengoperasian fasilitas ISS.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >