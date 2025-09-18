Kim Jong-un Awasi Uji Coba Drone Taktis, Tekankan Pemanfaatan AI

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengawasi langsung uji coba pesawat tak berawak dan memerintahkan peningkatan kemampuan operasional melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.Pada Jumat (19/09), Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan Pemimpin Kim meninjau uji coba senjata tak berawak yang dikembangkan dan diproduksi oleh sebuah lembaga serta perusahaan di bawah Kompleks Teknologi Penerbangan Tak Berawak.Kim melakukan peninjauan pada 18 September untuk memantau penerapan tempur berbagai jenis senjata dan peralatan tak berawak, termasuk kendaraan pengintai tak berawak strategis dan taktis, serta drone serbaguna.Kim Jong-un merasa puas dengan hasil uji coba pesawat serang tak berawak taktis 'Kumsong' dan pesawat pengintai strategis tak berawak.Ini merupakan pertama kalinya media resmi Korea Utara menyebut nama 'Kumsong' untuk drone serang taktisnya.Dalam kesempatan itu, Kim Jong-un menyerukan agar pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi prioritas utama. Ia juga menekankan sejumlah isu strategis yang harus diselesaikan guna memperluas dan memperkuat kapasitas produksi massal berbagai jenis drone.