Mantan Presiden Korsel Serukan Terlaksananya Pertemuan Puncak AS-Korut

Photo : YONHAP News

Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, menyerukan agar pertemuan antara pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara dapat segera terwujud, bertepatan dengan peringatan 7 tahun Perjanjian 19 September.Dalam pidato peringatan yang dirilis menjelang upacara 7 tahun Deklarasi Bersama Pyongyang 19 September dan Kesepakatan Militer Antar-Korea di Paju, Gyeonggi, pada Kamis (19/09), Moon Jae-in menyampaikan dukungannya terhadap dialog antara AS dan Korea Utara.Ia menegaskan bahwa dirinya menyambut baik tekad Presiden Donald Trump untuk bertemu Pemimpin Kim Jong-un di tahun ini. Ia pun berharap pertemuan tersebut segera terwujud, sebab kini saatnya kedua pemimpin kembali duduk bersama dan memetik hasil perdamaian.Kepada Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Moon menegaskan bahwa terhentinya janji antar-Korea bukan karena kurangnya tekad dari kedua belah pihak, melainkan akibat dinamika internasional yang tidak mendukung.Ia menambahkan, keputusan Kim bisa menjadi kunci bagi perdamaian saat ini, sehingga diharapkan ia kembali menunjukkan langkah yang berani.