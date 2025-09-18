Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korean
Bahasa Indonesia

Budaya

Video Musik "APT" Tembus 2 Miliar Tayangan di YouTube

Write: 2025-09-19 11:20:17Update: 2025-09-19 11:25:38

Photo : YONHAP News

Lagu "APT" dari Rosé dan Bruno Mars berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa dengan melampaui 2 miliar tayangan di YouTube. 

Agensi The Black Label pada Kamis (18/09) mengumumkan bahwa pencapaian ini diraih dalam 335 hari setelah dirilis pada 18 Oktober tahun lalu, menjadikannya rekor tercepat sepanjang sejarah K-Pop. 

Lagu “APT” merupakan single pra-rilis dari album pertama Rosé bertajuk “rosie”. Sejak dirilis, lagu tersebut langsung merajai berbagai tangga musik utama di dalam dan luar negeri, serta meraih popularitas besar di kancah global. 

Dengan lagu ini, Rosé menorehkan sejarah pada 7 September dengan meraih penghargaan tertinggi “Song of the Year” di ajang MTV Video Music Awards 2025. Ia sekaligus menjadi artis K-pop pertama yang berhasil memenangkan kategori bergengsi tersebut.
