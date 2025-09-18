Menlu Korsel Sampaikan Dukungan ke Palestina via Sambungan Telepon

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, pada Kamis (18/09) mengadakan pembicaraan lewat sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Barsen Agabekian Shahin. Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas hubungan bilateral serta situasi di Timur Tengah.Menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri di Seoul, dalam pembicaraan tersebut, Menteri Cho menegaskan dukungan konsisten pemerintah Korea Selatan terhadap solusi dua negara, yakni pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel.Ia juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai langkah, termasuk pembangunan permukiman, yang dinilai dapat menghambat terwujudnya solusi dua negara tersebut.Menlu Agabekian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan serta bantuan yang diberikan pihak Korea Selatan.Sebelumnya, pada 12 September, sesi debat umum dalam Sidang Umum PBB mengesahkan resolusi yang mendukung implementasi solusi dua negara sebagai jalan damai bagi penyelesaian isu Palestina.Resolusi tersebut disetujui oleh 142 negara, termasuk Korea Selatan, sementara 10 negara seperti Amerika Serikat dan Israel menolak, dan 12 negara lainnya memilih abstain.