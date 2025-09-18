Pemerintah Korsel Luncurkan Satgas Tanggapi Krisis Visa AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan meluncurkan satuan tugas perbaikan sistem visa Amerika Serikat. Satuan tugas melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, serta Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, bersama dengan asosiasi bisnis seperti Federasi Pengusaha Korea dan Asosiasi UKM Korea.Kementerian Luar Negeri menyampaikan pada Kamis (18/09) bahwa satgas tersebut telah menggelar rapat pleno pertama. Rapat membahas rencana konsultasi dengan pihak AS, seperti hal yang akan diajukan untuk memperbaiki sistem visa. Selain itu, satgas juga membahas kesulitan perusahaan Korea Selatan dalam memperoleh visa, serta kebutuhan dan rencana pengiriman kerja ke AS.Pembahasan mengenai perbaikan sistem visa dilakukan menyusul insiden penahanan lebih dari 300 pekerja asal Korea Selatan oleh otoritas imigrasi AS selama satu minggu.Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan bahwa Seoul dan Washington sebelumnya telah sepakat membentuk kelompok kerja untuk membahas upaya pencegahan terulangnya kasus serupa. Kedua belah pihak sudah mengadakan dua kali pertemuan di tingkat kerja. Selanjutnya, satgas akan rutin menggelar rapat untuk merumuskan masalah visa.