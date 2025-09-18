Pemimpin AS dan China Besar Kemungkinan Hadiri KTT APEC di Gyeongju

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan hadir dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju bulan depan.Duta Besar AS untuk Korea Selatan Joseph Yun menyampaikan kedua presiden tersebut akan bertemu, namun belum diumumkan secara resmi.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, yang bertemu dengan Menlu China, juga menyatakan bahwa ia merasa yakin atas rencana kunjungan Presiden Xi ke Korea Selatan dalam rangka KTT APEC.Jika Presiden Trump dan Presiden Xi menghadiri KTT APEC di Gyeongju, maka pertemuan Pemimpin AS dan China di Korea Selatan akan mengulang momen 13 tahun lalu saat KTT Keamanan Nuklir 2012.Kedua pemimpin sangat mungkin akan memanfaatkan forum multilateral APEC sebagai ajang untuk menyampaikan pandangan masing-masing terkait tatanan perdagangan global.Sikap negara anggota APEC kini menjadi sorotan ditengah konflik antara AS dan China. Selain itu, pelaksanaan tarif Trump dampaknya dirasakan oleh Beijing dan negara sekutu AS seperti Korea Selatan, Jepang, dan Kanada, yang sebagian besar juga merupakan anggota APEC.Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada kemungkinan digelarnya pertemuan bilateral antara AS dan China di Gyeongju. Keduanya diperkirakan akan melanjutkan perundingan tarif dan perdagangan di sela-sela KTT APEC.