Korsel dan Belgia Bahas Hubungan Bilateral dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi dari Korea Selatan dan Belgia bertemu pada Jumat (10/09) untuk membahas peningkatan hubungan diplomasi dan kerja sama yang lebih aktif dalam berbagai isu mendesak.Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dengan Maxime Prevot, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Urusan Eropa, dan Kerjasama Pembangunan Belgia, diadakan di gedung Kementerian Luar Negeri di Seoul pada Kamis (18/09).Selama pembicaraan, Cho menyampaikan harapannya bahwa pertemuan tersebut akan berkontribusi pada penguatan hubungan antara pemerintah baru kedua negara dan memperdalam kerjasama bilateral.Sebagai tanggapan, Prevot mengatakan ia berharap pertukaran tingkat tinggi antara kedua negara akan menjadi lebih aktif. Ia juga menekankan perlunya memperkuat kolaborasi di bidang-bidang seperti keamanan ekonomi dan pertahanan di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, menyarankan agar konsultasi terus dilakukan mengenai hal-hal tersebut.Cho memaparkan upaya pemerintah Korea Selatan yang sedang berlangsung untuk meredakan ketegangan dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea adalah dengan meminta dukungan dan kerja sama Belgia dalam upaya tersebut.