Menteri Industri Tinjau Persiapan Pelaksanaan APEC CEO Summit

Write: 2025-09-19 15:49:20Update: 2025-09-19 15:52:12

Photo : YONHAP News

Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan menyampaikan bahwa Menteri Kim Jung-kwan pada Kamis (18/09) mengunjungi Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, untuk meninjau persiapan para pelaku bisnis dalam menyambut KTT APEC bulan depan.

Menteri Kim juga meninjau fasilitas dan rencana operasional pusat kesenian, lokasi pelaksanaan 'APEC CEO Summit', serta Hwarang Village yang akan menjadi tempat jamuan makan malam para CEO.

Ia kemudian menginap di salah satu akomodasi bagi para peserta bisnis, yakni Gangdong Resort, guna memastikan detail persiapan di lapangan.

Menteri Kim juga menghadiri rapat Komite Penyelenggara Acara Bisnis APEC yang dipimpin pihak swasta, untuk membahas hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan acara, sekaligus mengimbau partisipasi aktif dari kalangan swasta.

Menurutnya, acara bisnis APEC merupakan platform sebagai peluang dan lompatan untuk menunjukkan kekuatan perusahaan Korea Selatan. Pemerintah pun berkomitmen memberikan dukungan penuh agar perusahaan Korea Selatan dapat menjadi merek global dan berekspansi ke seluruh dunia.
