Google Maps Perbaiki Lokasi Museum Dokdo yang Ditandai ‘Kim Il-sung Memorial Hall’

Photo : YONHAP News

Google akan mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki kesalahan penandaan Museum Dokdo dalam aplikasi Google Maps.Pada Jumat (19/09), Google mengatakan dalam pernyataan kepada Yonhap News bahwa mereka sedang menyelidiki mengapa layanan navigasi mereka mengidentifikasi fasilitas di Kabupaten Ulleung, Provinsi Gyeongsang Utara, sebagai gedung peringatan untuk pendiri Korea Utara yang telah meninggal, Kim Il-sung. Penyelidikan dilakukan setelah Korea Selatan meminta koreksi penandaan Museum Dokdo sebagai “Gedung Peringatan Kim Il-sung” yang diperkirakan hasil penyalahgunaan fitur konten dari pengguna.Google menjelaskan bahwa kebijakan konten yang dihasilkan pengguna dirancang untuk memberikan pengalaman positif bagi semua pengguna sambil menjaga platform tetap adil dan akurat.Sebelumnya pada hari yang sama, Perdana Menteri Kim Min-seok telah menginstruksikan pemerintah untuk meminta tindakan korektif dari Google dan menyampaikan penyesalan yang mendalam pemerintah terkait masalah tersebut.Perusahaan menjelaskan bahwa meskipun jutaan konten yang dikirimkan setiap hari bersifat benar dan dapat diandalkan, beberapa di antaranya melanggar kebijakan perusahaan.