Presiden Lee Peringatkan Tuntutan Investasi AS Dapat Jatuhkan Korsel ke Krismon

Photo : Reuters / Yonhap News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung memperingatkan bahwa ekonomi negaranya bisa jatuh ke dalam krisis yang menyaingi krisis keuangan 1997 jika pemerintah menerima tuntutan Amerika Serikat (AS) dalam pembicaraan dagang tanpa adanya mekanisme pengaman.Dalam wawancara dengan Reuters pada Jumat pekan lalu (19/09), Lee mengatakan bahwa Seoul dan Washington telah sepakat pada sebuah kesepakatan dagang di mana AS akan menurunkan tarif atas barang-barang Korea Selatan dengan imbalan investasi senilai 350 miliar dolar AS dari Korea Selatan. Namun, kesepakatan itu belum ditandatangani karena masih ada perselisihan mengenai bagaimana investasi tersebut akan dikelola.Lee menegaskan bahwa tanpa adanya pertukaran mata uang (currency swap), jika Korea Selatan menarik 350 miliar dolar AS sesuai permintaan AS dan menginvestasikannya dalam bentuk tunai di AS, maka Korea Selatan akan menghadapi situasi seperti krisis keuangan 1997.Lee juga menyinggung soal penggerebekan imigrasi di AS baru-baru ini yang menahan lebih dari 300 pekerja Korea Selatan di pabrik baterai Hyundai Motor di Georgia.Ia mengatakan bahwa rakyat Korea Selatan marah atas perlakuan keras terhadap para pekerja, namun insiden tersebut tidak akan merusak aliansi bilateral.Menurutnya, ia tidak percaya peristiwa itu dilakukan dengan sengaja, dan AS telah meminta maaf atas insiden tersebut. Kedua pihak juga telah sepakat untuk mencari langkah-langkah yang masuk akal ke depannya.