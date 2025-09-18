Gedung Putih Pastikan Biaya Baru Visa H-1B Tidak Berlaku bagi Pemegang Visa Saat Ini

Photo : YONHAP News

Gedung Putih memastikan bahwa biaya baru untuk pemohon visa H-1B tidak akan berlaku bagi pemegang visa saat ini.Dalam unggahan di X pada Sabtu (20/09), Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt menyatakan bahwa biaya sebesar 100 ribu dolar AS bagi pekerja asing terampil di bawah program visa H-1B hanya berlaku “untuk visa baru, bukan perpanjangan, dan bukan bagi pemegang visa saat ini.”Leavitt menekankan bahwa biaya tersebut bukan berulang, melainkan “biaya satu kali yang hanya berlaku pada saat pengajuan.”Ia juga menambahkan bahwa “pemegang visa H-1B tetap dapat keluar dan masuk kembali ke AS seperti biasanya.”Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Jumat (19/09) menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan biaya 100 ribu dolar AS bagi pemohon baru program H-1B, khususnya yang menargetkan para profesional di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.