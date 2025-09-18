Kim Jong-un Sinyalkan Keterbukaan Dialog dengan AS Jika AS Hentikan Tekanan Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi negaranya untuk menghindari dialog dengan Amerika Serikat (AS) jika Washington menghentikan desakan agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Senin (22/09) melaporkan bahwa Kim menyampaikan pernyataan tersebut sehari sebelumnya dalam pidato di Majelis Rakyat Tertinggi di Aula Mansudae, Pyongyang.Kim mengatakan bahwa dirinya masih memiliki kenangan baik tentang Presiden AS, Donald Trump. Ia menambahkan, jika AS meninggalkan obsesi tidak masuk akal terkait denuklirisasi Korea Utara dan menerima realita serta menginginkan koeksistensi damai yang tulus, maka tidak ada alasan bagi Pyongyang untuk tidak duduk bersama AS.Namun, Kim menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir. Ia menyebut akan menjadi kesalahan perhitungan jika musuh mengira dapat menekan atau mengalahkan negaranya dengan sanksi maupun kekuatan militer.Kim juga menegaskan tidak akan pernah duduk bersama Korea Selatan untuk melakukan pembicaraan maupun mencari unifikasi, dengan menekankan bahwa Korea Selatan adalah negara musuh.