Ekspor Korsel Naik 13,5 Persen pada 20 Hari Pertama September 2025

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari sepuluh persen pada 20 hari pertama September 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Menurut data awal Layanan Bea Cukai Korea pada Senin (22/09), pengiriman ke luar negeri mencapai 40,1 miliar dolar AS, naik 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, rata-rata ekspor harian turun 10,6 persen terutama akibat tarif Amerika Serikat (AS), meski jumlah hari kerja bertambah 3,5 hari menjadi 16,5 hari.Ekspor tetap kuat di sejumlah sektor utama, dengan pengiriman semikonduktor naik 27 persen dan ekspor galangan kapal melonjak 46,1 persen secara tahunan.Ekspor ke sebagian besar mitra dagang utama juga meningkat, dengan pengiriman ke AS naik 6,1 persen dan ke China naik 1,6 persen.Sementara itu, impor naik 9,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi 38,2 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 1,9 miliar dolar AS.