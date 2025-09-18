Presiden Lee Mulai Kunjungan Lima Hari ke AS untuk Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung akan memulai kunjungan lima hari ke Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/09) untuk menghadiri Sidang Umum PBB ke-80.Di hari pertama kunjungannya pada Senin, Lee dijadwalkan bertemu dengan CEO sekaligus Chairman BlackRock yang juga Ketua Forum Ekonomi Dunia, Larry Fink untuk membahas kerja sama di bidang kecerdasan buatan dan transisi energi.Pada Selasa (23/09), Lee akan menyampaikan pidato utama di Sidang Umum PBB di markas besar PBB di New York. Dalam pidatonya, ia diperkirakan akan mendeklarasikan “kembalinya Korea demokratis” sekaligus memaparkan kebijakan luar negeri pemerintahannya.Lee juga dijadwalkan bertemu Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada hari yang sama.Pada Rabu (24/09), Lee akan menjadi kepala negara Korea Selatan pertama yang memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai kecerdasan buatan dan dampaknya terhadap perdamaian serta keamanan global.Kemudian pada Kamis (25/09), Lee akan menghadiri acara hubungan investor Korea Selatan di Wall Street, yang akan mempertemukan para tokoh ekonomi dan keuangan terkemuka dari kedua negara.Di sela-sela agenda tersebut, Lee dijadwalkan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin Prancis, Italia, Uzbekistan, Republik Ceko, dan Polandia.