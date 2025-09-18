Menlu Korsel, AS dan Jepang Bertemu di New York

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya menggelar pertemuan di New York, Amerika Serikat pada Senin (22/09).Pertemuan diperkirakan akan membahas peningkatan kerja sama keamanan, manajemen terhadap nuklir dan misil Korea Utara, situasi regional termasuk Semenanjung Korea, dan lainnya.Tiga negara tersebut pernah menggelar Pertemuan Menteri Luar Negeri di sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 11 Juli lalu.