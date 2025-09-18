Korsel Dukung Peluang Komunikasi AS dan China saat KTT APEC

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyambut hangat atas rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju pada 31 Oktober hingga 1 November.Menurut Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung, Seoul tetap mendukung peluang komunikasi diplomatik antar-negara anggota yang digelar di sela KTT APEC.Kang juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki ekspektasi tinggi atas kunjungan Presiden Trump, sehingga akan berkomunikasi dengan Washington mengenai agenda kedatangan Trump.Sebelumnya, pada 19 September, Trump telah mengonfirmasi melalui media sosialnya bahwa ia berjanji dengan Presiden Xi untuk bertemu di KTT APEC yang digelar di Korea Selatan.