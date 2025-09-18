Polisi Kembali Periksa Ketua HYBE Terkait Tuduhan Keuntungan IPO

Photo : YONHAP News

Polisi kembali memeriksa Ketua HYBE Bang Si-hyuk pada Senin (22/09) terkait tuduhan bahwa ia menyesatkan investor untuk keuntungan pribadi menjelang penawaran umum perdana (IPO) pada 2019.Unit Kejahatan Keuangan Kepolisian Metropolitan Seoul menginterogasi dia di kantornya di Distrik Mapo, Seoul, seminggu setelah panggilan pertamanya pada 15 September.Polisi mengatakan Bang sengaja memberikan informasi yang salah kepada investor bahwa HYBE tidak memiliki rencana untuk go public sehingga mendorong investor untuk menjual saham mereka ke dana ekuitas swasta yang terkait dengan eksekutif perusahaan. Padahal persiapan IPO sebenarnya sedang berlangsung.Ketika investor menjual saham-saham tersebut, polisi mengatakan Bang diduga menerima 30 persen dari keuntungan berdasarkan perjanjian rahasia, menghasilkan hampir 190 miliar won, atau sekitar 137 juta dolar AS.Ketua perusahaan tersebut membantah melakukan kesalahan dan menegaskan bahwa IPO tersebut sesuai dengan hukum dan tidak disembunyikan dari investor.Polisi juga menyelidiki apakah investor ditipu dan apakah pihak lain diuntungkan dari penjualan saham tersebut.