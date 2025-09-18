Presiden Lee Diskusikan Kemitraan AI dengan CEO BlackRock

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung memulai kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) dengan pertemuan bersama Chairman sekaligus CEO BlackRock, Larry Fink, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia.Sekretaris Senior Presiden untuk Kebijakan Kecerdasan Buatan (AI) dan Perencanaan Masa Depan, Ha Jung-woo menyampaikan keterangan terkait pertemuan tersebut pada Senin (22/09) di New York.Dalam pertemuan itu, Fink yang juga menjabat Ketua Forum Ekonomi Dunia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Korea Selatan dalam menjadikannya pusat AI di kawasan Asia-Pasifik melalui penarikan investasi global.Presiden Lee menyambut baik rencana kemitraan tersebut dan menyatakan harapannya agar kerja sama erat dengan BlackRock menghasilkan pencapaian yang nyata.Usai pertemuan, Kementerian Sains, Teknologi, Informasi dan Komunikasi Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman dengan BlackRock untuk kemitraan global di industri AI.