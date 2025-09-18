Presiden Lee Tiba di AS untuk Hadiri Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung tiba di Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Umum PBB dan menggelar sejumlah pertemuan diplomatik.Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Lee dan rombongan, mendarat di Bandara Internasional JFK pada Senin (22/09) waktu setempat.Lee memulai kunjungan empat harinya di AS dengan pertemuan bersama CEO sekaligus Chairman BlackRock yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Dunia, Larry Fink, untuk membahas kecerdasan buatan dan transisi energi.Lee juga dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Senat dan DPR AS serta menghadiri pertemuan dengan warga Korea Selatan yang tinggal di New York.Pada Selasa (23/09), Lee akan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB, di mana ia diperkirakan akan mendeklarasikan “kebangkitan demokrasi Korea Selatan” serta memaparkan visi kebijakan luar negerinya untuk perdamaian di Semenanjung Korea.