Pimpinan Gereja Unifikasi Ditangkap Terkait Skandal Suap

Photo : YONHAP News

Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Selasa (23/09) mengeluarkan surat penangkapan terhadap pimpinan Gereja Unifikasi, Han Hak-ja yang menjadi tokoh sentral dalam skandal suap yang melibatkan mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Keon-hee.Pengadilan menyetujui surat penangkapan tersebut dengan alasan adanya risiko perusakan barang bukti oleh pemimpin agama berusia 82 tahun itu.Sidang pertimbangan berlangsung lebih dari lima jam pada Senin (22/09).Tim jaksa khusus pimpinan Min Joong-ki mengajukan permintaan surat penangkapan pada Kamis (18/09) lalu, dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Dana Politik dan Undang-Undang Antisuap, serta dugaan menghasut penghancuran barang bukti dan melakukan penggelapan.Han diduga bersekongkol pada tahun 2022 dengan wakil pimpinan gereja saat itu untuk memberikan dana politik ilegal sebesar 100 juta won (sekitar Rp1,1 miliar) kepada anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kweon Seong-dong. Sebagai imbalannya, Kweon dituduh membantu mengamankan partisipasi gereja dalam proyek-proyek negara di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol.Han juga dikaitkan dengan pemberian kalung mewah dan tas Chanel kepada mantan ibu negara pada tahun yang sama, melalui seorang dukun dekat dengannya, yang diduga dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi gereja.