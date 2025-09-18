Kim Jong-un Sampaikan Terima Kasih kepada Xi Jinping atas Ucapan HUT ke-77 Korea Utara

Photo : KCNA / Yonhap News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden China, Xi Jinping atas pesan selamat yang dikirim dalam rangka peringatan 77 tahun berdirinya Korea Utara.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Selasa (23/09) melaporkan bahwa dalam balasan yang dikirim pada Minggu (21/09), Kim mengenang pertemuan bermakna dengan Xi saat peringatan 80 tahun kemenangan China dalam Perang Dunia II melawan Jepang awal bulan ini.Kim juga menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten dan persahabatan khusus yang ditunjukkan China terhadap Korea Utara.Ia menegaskan bahwa Korea Utara bersama Partai Buruh Korea akan terus berkomitmen memperkuat serta memperluas persahabatan dan kerja sama jangka panjang antara kedua negara, sesuai dengan tuntutan zaman.Kim menutup pesannya dengan keyakinan bahwa Korea Utara dan China akan terus memperdalam hubungan persahabatan melalui komitmen bersama dalam memajukan sosialisme, demi membawa manfaat yang lebih besar bagi kedua negara.