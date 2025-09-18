Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Pengadilan Gelar Sidang Permohonan Penangguhan Penahanan Mantan Presiden Yoon pada Jumat Ini

Write: 2025-09-23 14:25:41Update: 2025-09-23 14:44:05

Pengadilan Gelar Sidang Permohonan Penangguhan Penahanan Mantan Presiden Yoon pada Jumat Ini

Photo : YONHAP News

Pengadilan Distrik Pusat Seoul akan menggelar sidang pada Jumat (26/09) untuk membahas permohonan penangguhan penahanan mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.  

Menurut sumber hukum pada Selasa (23/09), sidang akan berlangsung pukul 10.30 waktu setempat.  

Sidang ini dijadwalkan digelar segera setelah persidangan formal pertama Yoon atas dakwaan menghalangi tugas dan penyalahgunaan wewenang terkait deklarasi darurat militer, yang diajukan tim jaksa khusus pimpinan Cho Eun-suk.  

Tim kuasa hukum Yoon mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Jumat (19/09) lalu dengan alasan untuk menjamin pembelaan yang layak, kondisi kesehatan, serta dugaan ketidakadilan atas dakwaan.  

Yoon sempat dibebaskan pada Maret setelah pengadilan mengabulkan permintaan tim pengacaranya untuk bebas sambil menunggu persidangan. Namun, ia kembali ditahan pada Juli atas permintaan tim jaksa khusus.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >