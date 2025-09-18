Korsel, AS dan Jepang Menegaskan Kembali Komitmen Denuklirisasi Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempertahankan kebijakan denuklirisasi di Semenanjung Korea.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Selasa (23/09) menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya mengadakan pertemuan segi tiga pada hari Selasa waktu setempat.Ketiganya membahas kerja sama keamanan serta sepakat untuk melanjutkan kerja sama erat untuk denuklirisasi Korea Utara, memulai dialog antar-Korea dan lainnya.Komitmen tiga negara terkait denuklirisasi disampaikan satu hari setelah Kim Jong-un mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi negaranya menghindari dialog dengan AS jika Washington menghentikan desakan agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.Selain membahas mengenai Korea Utara, ketiganya memberikan pandangan mengenai langkah kerja sama di bidang keamanan dan teknologi canggih.Menteri Cho meminta kepada AS untuk mengambil langkah untuk memperbaiki sistem visa agar kasus penahanan pekerja Korea Selatan di Georgia tidak terjadi kembali. Menteri Rubio menjawab pihaknya akan berupaya untuk memecahkan masalah terkait dalam waktu dekat.