Bus Swakemudi "Cheonggye A01" Beroperasi Hari Selasa

Write: 2025-09-23 15:07:49Update: 2025-09-23 15:24:14

Photo : YONHAP News

Pemerintah Kota Seoul akan mengoperasikan bus swakemudi "Cheonggye A01" mulai hari Selasa (23/09). 

Bus Cheonggye A01 dikembangkan oleh Korea Selatan dan dilengkapi dengan lift untuk kursi roda, layar monitor, dan lainnya. 

Bus tersebut bisa memuat 8 penumpang. Meskipun swakemudi, tapi satu sopir tetap berada di dalam bus untuk menangani situasi darurat. 

Dua bus swakemudi beroperasi pulang pergi dalam rute sejauh 4,8 km mulai Cheonggye Plaza hingga Gwangjang Market.

Bus beroperasi mulai pukul 10.00-16.50 dengan interval keberangkatan 30 menit. 

Tarifnya akan dikenakan mulai semester pertama tahun depan. Apabila menggunakan kartu “Climate Companion Card,” penumpang dapat menggunakan bus swakemudi tanpa batas, dan bisa mendapatkan diskon kendaraan umum.

Pemkot Seoul kini mempertimbangkan untuk penambahan waktu operasional di malam hari dan penambahan rute setelah mengembangkan teknologi yang dibutuhkan.
