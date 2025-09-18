Lee Janji Berikan Dukungan Kuat untuk Warga yang Tinggal di Luar Negeri

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung berjanji akan meningkatkan dukungannya bagi warga Korea yang tinggal di luar negeri. Janji ini disampaikan saat Lee mengunjungi kota New York Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum PBB.Selama pertemuan dengan warga Korea di New York pada Senin (22/09), Lee mengatakan bahwa kehebatan Korea Selatan dimulai dari rakyatnya.Lee mengatakan kepada anggota komunitas bahwa Korea Selatan muncul sebagai model global berkat faktor-faktor seperti K-culture, K-drama, K-food, K-beauty, hingga demokrasi.Ia menyatakan bahwa kini saatnya Korea Selatan melompat maju, terutama di bidang ekonomi, pertahanan, dan diplomasi.Lee berjanji untuk membangun negara di mana warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat bangga menjadi warga Korea Selatan. Presiden menyoroti transformasi Korea Selatan setelah pembebasannya dari penjajahan kolonial, termasuk industrialisasi yang cepat dan demokrasi yang berkembang pesat saat ini.Pemimpin tersebut juga bertekad untuk memperbaiki prosedur pemungutan suara di luar negeri agar warga negara yang tinggal di luar negeri dapat dengan mudah menggunakan hak pilihnya.