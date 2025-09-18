Photo : YONHAP News

Profesor Seo Gyeong-deok dari Universitas Sungshin mempublikasikan hasil survei terkait catatan pulau Dokdo di Google Maps masing-masing negara melalui media sosialnya.Seo menjelaskan bahwa tidak ada perubahan dari hasil survei yang dilaksanakan kepada 26 negara di dunia pada 3 tahun lalu, artinya Google tidak memperbaiki kesalahannya.Pulau Dokdo di Google Maps hanya tercatat sebagai "Dokdo" ketika mencari informasi di Korea Selatan, namun pulau itu juga tertulis sebagai "Takeshima" di Jepang sesuai klaim Jepang.Sebelumnya, Google Maps salah menandai "Museum Dokdo" di Kabupaten Ulleung, Provinsi Gyeongsang Utara, sebagai "Kim Il Sung Memorial Hall."Menurut Seo, layanan Google Maps dimanfaatkan sebagai standar global sehingga ia mendesak pemerintah Korea Selatan mengambil langkah yang tegas.