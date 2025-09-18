Presiden Lee Jae Myung Berikan Hadiah Khusus pada Hari Raya Chuseok

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung akan memberikan hadiah dalam rangka menyambut hari raya Chuseok. Hadiah disiapkan sebagai bentuk doa persatuan dan pemulihan kehidupan rakyat.Hadiah yang disiapkan berupa jam tangan kepresidenan, hasil perikanan dari delapan provinsi dan beras. Hadiahnya akan diberikan kepada pahlawan nasional , keluarga korban bencana alam, kalangan yang rentan dan lainnya.Jam tangan kepresidenan diartikan sebagai keinginan presiden untuk melindungi jiwa dan keselamatan masyarakat.Sementara, hadiah beras dari Uiseong, Geyongsang Utara dimasukkan karena wilayah tersebut mengalami kerugian besar akibat kebakaran hutan pada bulan Maret lalu untuk mendoakan rehabilitasi wilayah.Menurut Kantor Kepresidenan, hadiah yang disampaikan kepada masyarakat mengandung tekad pemerintah untuk berbagi kesedihan bersama masyarakat.