Presiden Lee Jae Myung Bertemu Dengan Anggota Parlemen AS

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan empat orang anggota senat dan DPR Amerika Serikat dan membahas berbagai isu antara dua negara.Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Subkomite Asia dan Pasifik dari Komite Urusan Luar Negeri Majelis Rendah AS Young Kim, Senator Jeanne Shaheen dari Komite Urusan Luar Negeri Majelis Tinggi, Senator Chris Coons, dan Gregory Meeks dari Komite Urusan Luar Negeri Majelis Rendah.Presiden Lee mengatakan bahwa negosiasi tarif antara Korea Selatan dan AS bisa menimbulkan ketidakstabilan di pasar valuta asing Korea Selatan, namun dua pihak pasti akan mencari solusi yang rasional.Dia juga meminta perhatian dan dukungan penuh dari Majelis Tinggi dan Rendah AS agar aliansi dua negara lebih berkembang di masa depan, serta kerja sama di bidang industri dua negara menjadi lebih kokoh.Presiden juga menekankan bahwa kasus penahanan pekerja Korea Selatan di Georgia tidak boleh terulang lagi.Para anggota parlemen AS juga menyamakan pandangan untuk memperbaiki sistem visa, dan juga mengatakan bahwa upaya dua negara bermanfaat untuk mengesahkan Undang Undang 'Partner with Korea Act' di parlemen yang akan mengalokasikan 15.000 visa kerja E-4 bagi warga Korea Selatan yang memiliki pendidikan atau keahlian khusus.Menurut Kantor Kepresidenan, Presiden Lee menegaskan kembali dia akan melakukan peran aktif untuk membuka dialog antara Korea Utara dan AS serta mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.Parlemen AS juga mendukung upaya Presiden Lee untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara dan akan melakukan kerja sama agar upaya Seoul membuahkan hasil yang baik.