Usia Remaja di Korsel Suka Pakaian Warna Hitam

Write: 2025-09-23 17:41:03Update: 2025-09-23 17:42:40

Photo : KBS News

Sebuah merek busana Korea Selatan menganalisis jumlah penjualan pakaian sampai bulan Agustus tahun ini.

Hasilnya, kebanyakan remaja di Korea Selatan suka mengenakan pakaian berwarna hitam. 

Survei juga menunjukkan, selain warna hitam yang menjadi warna favorit, remaja yang berusia 10-an tahun juga menyukai warna putih, warna abu-abu dan lainnya. 

Hitam menjadi warna favorit karena paling mudah dipadupadankan. Disisi lain, ada analisis bahwa mereka ingin mengikuti gaya pakaian yang mirip dengan teman-teman sebayanya.
