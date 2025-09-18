Sentimen Konsumen Korsel Turun Pertama Kalinya dalam Enam Bulan pada September 2025

Photo : YONHAP News

Sentimen konsumen Korea Selatan turun untuk pertama kalinya dalam enam bulan pada September 2025 di tengah kekhawatiran atas tarif Amerika Serikat (AS).Menurut laporan Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (24/09), indeks sentimen konsumen gabungan tercatat di level 110,1 pada September, turun 1,3 poin dari bulan sebelumnya.Ini menjadi penurunan pertama setelah lima bulan berturut-turut mengalami kenaikan sejak April.Angka di atas 100 menunjukkan jumlah optimis lebih banyak daripada pesimis.BOK menyebut penurunan ini disebabkan oleh ketidakpastian terkait tarif AS serta berlanjutnya kelesuan di sektor konstruksi.Subindeks yang mengukur prospek ekonomi konsumen turun tiga poin menjadi 97.