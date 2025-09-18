Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Presiden Lee Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Uzbekistan dan Republik Ceko

Write: 2025-09-24 11:32:58Update: 2025-09-24 11:39:30

Presiden Lee Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Uzbekistan dan Republik Ceko

Photo : YONHAP News

Usai menyampaikan pidato utama di Sidang Umum PBB di New York pada Senin (23/09) waktu setempat, Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Uzbekistan dan Presiden Republik Ceko.  

Lee terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev di ruang ketua sidang di markas besar PBB, New York. Keduanya membahas cara untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara.  

Setelah itu, Lee bertemu dengan Presiden Republik Ceko, Petr Pavel.  

Dalam pertemuan tersebut, Lee menyinggung percakapan awal mereka pada Juli lalu dan menyebut bahwa Praha sangat dikenal di Korea Selatan. Pavel menanggapi dengan cerita bahwa dirinya sering menjumpai wisatawan Korea Selatan dalam perjalanan menuju kantornya.  

Segera setelah menyampaikan pidato utama, Lee juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres untuk membahas inisiatif perdamaian di Semenanjung Korea.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >