Presiden Lee Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Uzbekistan dan Republik Ceko

Photo : YONHAP News

Usai menyampaikan pidato utama di Sidang Umum PBB di New York pada Senin (23/09) waktu setempat, Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Uzbekistan dan Presiden Republik Ceko.Lee terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev di ruang ketua sidang di markas besar PBB, New York. Keduanya membahas cara untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara.Setelah itu, Lee bertemu dengan Presiden Republik Ceko, Petr Pavel.Dalam pertemuan tersebut, Lee menyinggung percakapan awal mereka pada Juli lalu dan menyebut bahwa Praha sangat dikenal di Korea Selatan. Pavel menanggapi dengan cerita bahwa dirinya sering menjumpai wisatawan Korea Selatan dalam perjalanan menuju kantornya.Segera setelah menyampaikan pidato utama, Lee juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres untuk membahas inisiatif perdamaian di Semenanjung Korea.