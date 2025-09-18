IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Korsel Jadi 0,9 Persen Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Dana Moneter Internasional (IMF) sedikit menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun ini menjadi 0,9 persen.Menurut keterangan Kementerian Keuangan Korea Selatan pada Rabu (24/09), IMF menaikkan proyeksi sebesar 0,1 poin persentase dari 0,8 persen setelah melakukan kunjungan selama dua pekan untuk pembahasan tahunan dengan pejabat Korea Selatan.Sementara itu, proyeksi pertumbuhan untuk tahun depan tetap dipertahankan di angka 1,8 persen, tidak berubah dari perkiraan pada Juli lalu.Tim IMF yang dipimpin Rahul Anand yang menjabat sebagai Kepala Misi untuk Korea Selatan, melakukan pembahasan di Korea Selatan sejak tanggal 11 September hingga Rabu ini.Perkiraan yang telah direvisi ini diperkirakan akan tercantum dalam prospek ekonomi resmi IMF bulan depan.