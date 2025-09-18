Trump Tidak Singgung Korut dalam Pidato di Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tidak menyinggung soal Korea Utara dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/09).Pada masa jabatan pertamanya, Trump menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2020. Ia menyinggung Korea Utara dalam tiga kesempatan, termasuk ketika menyebut Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sebagai “Rocket Man” dalam pidato perdananya tahun 2017.Setelah pertemuan puncaknya dengan Kim di Singapura, Trump pada 2018 sempat menyatakan komitmen untuk menyelesaikan isu nuklir Korea Utara secara damai melalui dialog.Dalam pidato perdananya di PBB setelah lima tahun, banyak pihak menunggu apakah Korea Utara akan disebut. Namun, isu Korea Utara tidak muncul dalam pidato Trump yang berlangsung sekitar satu jam, meski ia menyinggung ancaman nuklir Iran.Sementara itu, Trump menyebut Korea Selatan sebagai salah satu mitra dagang sukses AS. Ia juga menekankan bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dagang bersejarah dengan Inggris, Uni Eropa, Jepang, Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Malaysia.