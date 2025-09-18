Menlu G7 Kembali Tegaskan Tekad Denuklirsasi Total Korut

Photo : YONHAP News

Menteri luar negeri dari tujuh negara maju yang masuk dalam G7, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris, bertemu di New York pada sela-sela sesi debat tingkat tinggi dalam Sidang Majelis Umum PBB.Dalam pernyataan bersama usai pertemuan pada Selasa (23/09), para menteri luar negeri G7 menegaskan kembali komitmen untuk mendorong denuklirisasi penuh Korea Utara. Para menteri juga menyerukan agar rezim Pyongyang segera menyelesaikan masalah penculikanSelain itu, para menteri menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran wilayah udara yang baru-baru ini dilakukan Rusia di Estonia, Polandia, dan Rumania. Mereka mengecam tindakan itu sebagai hal yang tidak dapat diterima dan berpotensi mengancam keamanan internasional.Sehubungan dengan perang Rusia dan Ukraina, mereka menegaskan akan terus bekerja sama dengan AS untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat dan dapat dipercaya bagi Ukraina.Para menteri mengimbau pentingnya meringankan penderitaan warga sipil di Jalur Gaza melalui bantuan kemanusiaan, serta mendesak pembebasan semua sandera. Mereka juga kembali menyerukan agar gencatan senjata antara Israel dan Hamas segera tercapai.Menteri Luar Negeri anggota G7 juga mendesak Iran untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban berdasarkan Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT), serta kembali menjalin kerja sama penuh dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA.