Angka Kelahiran di Korsel Terus Naik Dalam 13 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Sepanjang Januari hingga Juli tahun ini, angka kelahiran di Korea Selatan melonjak lebih dari 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Melihat "Data Demografi Juli 2025" yang dirilis Badan Statistik Korea pada Rabu (24/09), jumlah bayi yang lahir dalam kurun waktu bulan Juli tercatat mencapai 21.803 bayi. Angka ini meningkat 5,9 persen atau sebanyak 1.223 bayi dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.Peningkatan angka kelahiran terus meningkat selama 13 bulan berturut-turut sejak bulan Juli tahun lalu. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) pada Juli tercatat 0,80, naik 0,04 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.Secara kumulatif, jumlah bayi yang lahir pada periode Januari hingga Juli tahun ini naik 7,2 persen, menandai kenaikan tahunan terbesar untuk periode tersebut.Jumlah pernikahan pada Juli mencapai 20.394 pernikahan, naik 8,4 persen atau 1.584 pernihakan. Padahal angka perceraian mengalami penurunan 1,4 persen, menjadi 7.826 kasus.Di sisi lain, jumlah kematian pada Juli tercatat 27.979 orang. Akibatnya, populasi Korea Selatan menurun secara alami sekitar 6.175 orang.