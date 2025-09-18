Militer Korsel Gelar Latihan Tembak Laut di Perairan Selatan NLL

Photo : YONHAP News

Korps Marinir Korea Selatan pada Rabu (24/09) menggelar latihan tembak laut ketiga untuk tahun ini di sekitar pulau-pulau barat laut dekat Garis Batas Laut Utara atau NLL di Laut Barat.Menurut Komando Pertahanan Pulau-Pulau Barat Laut, Brigade ke-6 dan Unit Yeonpyeong di bawah komando tersebut melaksanakan latihan tembak laut. Dalam latihan itu, senjata artileri termasuk howitzer (artileri swagerak canggih) K9 dikerahkan, dengan lebih dari 170 tembakan dilepaskan.Latihan tembak laut dengan menggunakan howitzer K9 ini merupakan yang ketiga kalinya tahun ini, dan pertama kali digelar kembali setelah sekitar tiga bulan sejak 25 Juni lalu.Militer menegaskan bahwa latihan tersebut merupakan kegiatan rutin dengan sifat defensif, dan dilakukan di perairan Korea Selatan di sebelah selatan Garis Batas Laut Utara.