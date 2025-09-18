Lee Mendorong Kerja Sama Global untuk Menggunakan AI dengan Bertanggung Jawab

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyerukan kepada komunitas internasional untuk bersatu dan memegang teguh prinsip “penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab” sebagai kunci untuk mengubah perubahan era AI menjadi peluang.Presiden menyampaikan seruan tersebut pada Rabu saat memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York dengan tema AI dan perdamaian serta keamanan internasional.Lee menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah perubahan era AI menjadi peluang adalah dengan bersatu dan memegang teguh prinsip “penggunaan yang bertanggung jawab” terhadap AI.Membandingkan AI dengan pisau yang dapat berfungsi sebagai alat koki atau senjata penjahat, Lee memperingatkan bahwa tanpa tata kelola yang tepat, AI dapat memperdalam ketidaksetaraan global, menciptakan “tirai silikon” yang lebih memecah belah daripada Tirai Besi.Lee menekankan perlunya norma universal untuk mencegah penyalahgunaan AI, mengatakan bahwa respons yang bijaksana adalah bersaing untuk kepentingan nasional sambil bekerja sama untuk kepentingan semua.Presiden menekankan tanggung jawab yang semakin besar dari Dewan Keamanan, dengan mencatat bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat membantu pemantauan senjata pemusnah massal dan upaya kemanusiaan jika digunakan dengan bijak. Tetapi jika tidak dikendalikan, AI dapat memicu disinformasi, terorisme, serangan siber, dan peperangan senjata.Lee menegaskan bahwa Korea Selatan, sebagai tuan rumah KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mendatang, akan mengadopsi inisiatif global untuk memastikan bahwa inovasi AI berkontribusi pada kemakmuran umat manusia.