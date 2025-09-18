Lee Bertemu PM Italia dan Presiden Polandia Bahas Kerja Sama Lebih Mendalam

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menggelar pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Rabu.Kantor Kepresidenan menyatakan dalam siaran pers pada Rabu (24/09) bahwa selama pembicaraan, Presiden Lee menyoroti kesamaan antara Korea Selatan dan Italia dan menyerukan kerja sama yang lebih dalam dan saling menguntungkan di bidang kecerdasan buatan dan pertahanan dalam kerangka kemitraan strategis mereka.Menurut kantor kepresidenan, Meloni mencatat kemitraan yang seimbang di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi, dan menilai bahwa ada potensi besar untuk kerja sama ekonomi lebih lanjut.Meloni juga mengutarakan harapannya untuk mengunjungi Korea Selatan sesegera mungkin guna mendorong kerja sama praktis, dan mengundang Lee untuk mengunjungi Italia sesuai kenyamanannya.Selanjutnya, Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan Presiden Polandia Karol Nawrocki pada Rabu dan membahas cara-cara untuk memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan industri senjata. Pertemuan digelar di markas PBB di New York di sela-sela Sidang Umum PBB.Kantor kepresidenan menyatakan bahwa kedua pemimpin mengakui perkembangan dalam hubungan bilateral sejak hubungan diplomatik dibentuk pada tahun 1989, dengan mencatat kemajuan yang stabil di bidang politik, perdagangan, dan pertukaran antarmasyarakat.Lee dan Nawrocki juga mencatat kemajuan yang stabil dalam kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan industri senjata, dan sepakat untuk memperluas kerja sama guna memastikan perusahaan-perusahaan mereka dapat meraih manfaat bersama.Lee mengutarakan harapan untuk kerja sama yang lebih erat dalam program akuisisi kapal selam Polandia.Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu keamanan regional, termasuk Semenanjung Korea dan Ukraina.