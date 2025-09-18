Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Wamenlu Korsel dan Dubes RI Lanjutkan Kolaborasi untuk Kesuksesan KTT APEC

Write: 2025-09-25 10:35:50Update: 2025-09-25 10:55:41

Wamenlu Korsel dan Dubes RI Lanjutkan Kolaborasi untuk Kesuksesan KTT APEC

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Park Yun-joo menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Indonesia yang baru untuk Korea Selatan, Cecep Herawan pada Rabu (24/09).

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan Wamenlu Park dan Dubes Cecep membahas berbagai aspek hubungan kedua negara.

Wamenlu Park mengatakan bahwa kedua negara sebagai mitra kerja sama penting dapat terus memperluas pertukaran dan kolaborasi di bidang politik, ekonomi, keamanan, maupun di panggung internasional. 

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang erat demi kesuksesan penyelenggaraan KTT Korea-ASEAN serta KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada akhir Oktober mendatang.

Park juga meminta dukungan dan kerja sama dari Indonesia dalam hal perdamaian dan koeksistensi di Semenanjung Korea. 

Duta Besar Cecep yang bertugas di Korea Selatan untuk kedua kalinya mengatakan, sebagai Dubes untuk Korea Selatan, dirinya akan berupaya semaksimal mungkin memenuhi tekad kuat kedua pemimpin untuk lebih meningkatkan kemitraan strategis khusus.
