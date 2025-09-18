Kontrak Ekspor Senilai 30 Juta Dolar AS Ditandatangani pada Acara Kemitraan Bisnis Korsel-APEC

Photo : YONHAP News

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan bersama Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Korea (KOTRA) mengadakan Kemitraan Bisnis Korea Selatan-APEC di Gyeongju, Korea Selatan pada tanggal Rabu (24/09).Acara itu membahas perdagangan, rantai pasok, dan proyek infrastruktur yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekspor antara perusahaan Korea Selatan dan perusahaan asing dan diikuti lebih dari 500 perusahaan dalam dan luar negeri.Dalam acara konsultasi perdagangan, 100 perusahaan pembeli luar negeri bertemu langsung dengan perusahaan Korea Selatan yang bergerak di bidang material, komponen dan peralatan, barang konsumsi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).Dalam acara konsultasi rantai pasok, lima perusahaan termasuk perusahaan tambang milik negara Chili, ENAMI, membahas kerja sama pengembangan litium.Sementara itu, 18 perusahaan asing, termasuk perusahaan infrastruktur energi AS National Grid, berunding dengan perusahaan Korea Selatan mengenai kerja sama proyek infrastruktur energi listrik, pengolahan air, dan jalan raya.KOTRA menyampaikan bahwa kontrak ekspor senilai 30,13 juta dolar AS dan nota kesepahaman senilai 3 juta dolar AS dicapai selama acara berlangsung.Salah satu kontrak penting yang ditandatangani adalah proyek layanan informasi risiko jalan berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan perusahaan Kanada.KOTRA menambahkan bahwa seiring dengan momentum KTT APEC, pihaknya berencana menyelenggarakan beberapa acara serupa mulai bulan depan, diantaranya Forum Investasi APEC- Gyeongsang Utara, Export Boom-Up Korea, dan Invest Korea Summit.