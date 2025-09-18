Lee Berharap Pembicaraan Perdagangan AS Berbasis ‘Kewajaran Komersial’

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung, bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk melanjutkan pembicaraan negosiasi perdagangan yang menguntungkan kedua negara, saat berada di AS.Kim Yong-beom, Kepala Staf Kebijakan Presiden, mengadakan briefing pada Rabu (24/09) untuk mengonfirmasi pertemuan antara Lee dan Bessent serta menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Korea Selatan dan AS.Dia menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, kerja sama keamanan berjalan lancar dan pembicaraan perdagangan diharapkan dapat maju berdasarkan “rasionalitas komersial”.Dalam pertemuan dengan Bessent, Presiden Lee menyoroti bahwa meskipun Korea Selatan baru-baru ini menyetujui paket investasi senilai 350 miliar dolar dengan AS dan Jepang, Korea Selatan memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal ukuran ekonomi, pas ar valuta asing, infrastruktur, dan lainnya, dan menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung.Bessent dilaporkan mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump sepenuhnya menyadari bahwa Korea Selatan adalah mitra penting, terutama di sektor galangan kapal, dan semua pembicaraan perdagangan dan kerja sama ekonomi akan dibahas secara internal.