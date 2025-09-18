Panduan Hidup di Korea Tersedia dalam 16 Bahasa

Institut Keluarga Sehat Korea (KIHF) di bawah naungan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga pada Kamis (25/09) mengumumkan bahwa layanan Panduan Hidup di Korea Danuri (K-Guide) diperluas dalam 16 bahasa.Sebelumnya, situs tersebut hanya tersedia dalam 13 bahasa termasuk Korea, Vietnam, Mandarin, Mongolia, dan Inggris. Mulai 26 September ini, akan tersedia tiga bahasa tambahan yaitu bahasa Indonesia, Myanmar, dan Kazakh.Panduan Hidup di Korea Danuri merupakan situs portal untuk mendukung keluarga multikultural dan menyediakan informasi yang diperlukan bagi keluarga multikultural dan warga asing yang tinggal di Korea Selatan.Secara khusus, layanan itu mencakup delapan bidang, yakni izin tinggal dan kewarganegaraan, budaya dan kehidupan di Korea, kehamilan dan pengasuhan anak, pendidikan anak, kesehatan dan layanan medis, sistem jaminan sosial, pekerjaan dan ketenagakerjaan.KIHF menyatakan akan memperkuat promosi situs kepada lembaga dan instansi terkait dan berupaya agar lebih banyak pengguna dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan mudah.