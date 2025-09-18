Jumlah Mahasiswa Asing di Korea Selatan Meningkat 20%

Photo : YONHAP News

Jumlah mahasiswa asing di Korea Selatan tahun 2025 meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Tujuh dari sepuluh mahasiswa asing tertarik untuk meraih gelar akademik khususnya di jurusan sains.Menurut laporan Rencana Peningkatan Daya Saing Pendidikan bagi Mahasiswa Asing yang dirilis Kementerian Pendidikan Korea Selatan pada Kamis (25/09), jumlah mahasiswa asing mencapai sekitar 253 ribu orang, naik 21,3% dari tahun lalu.Dari jumlah tersebut, 179 ribu orang berada di program pascasarjana, meningkat 22,6% dibanding tahun lalu dan persentasenya mencapai 70,7% dari total mahasiswa asing.Mahasiswa asing di universitas mencapai 83,8%, sedikit menurun dari 86,6% tahun lalu, sementara mahasiswa di politeknik naik menjadi 14,8% dari 11,6% tahun lalu.Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa jumlah mahasiswa asing tahun ini sudah melampaui target sehingga pencapaian 300 ribu orang mahasiswa asing pada tahun 2027 sangat memungkinkan.Berdasarkan negara asal, mahasiswa dari China menempati porsi terbesar, 30,2%, disusul Vietnam dengan 29,7%, Uzbekistan dengan 6,2%, dan Mongolia dengan 6,0%.Fenomena konsentrasi mahasiswa asing di wilayah metropolitan juga menurun. Jumlah mahasiswa asing di luar ibu kota naik dari 92.019 orang atau 44,0% menjadi 116.043 orang atau 45,8%.Provinsi Chungcheong Utara mencatat lonjakan terbesar, dari 5.053 orang menjadi 10.537 orang, atau meningkat 92,1%.Kementerian menjelaskan bahwa hal itu berkat pendirian pusat dukungan pendidikan untuk menarik 10 ribu mahasiswa asing serta penguatan layanan pembelajaran daring, termasuk tes bahasa Korea.Kebijakan peningkatan daya saing pendidikan mahasiswa asing disusun sejak 2023 untuk memperkuat daya saing universitas dan mengatasi penurunan jumlah mahasiswa dalam negeri.Kebijakan itu bertujuan untuk menarik, mendidik, mempekerjakan, dan mendukung penetapan mahasiswa asing secara sistematis, dengan fokus pada perekrutan talenta di bidang sains dan teknik.