Trump: Dana Investasi 350 Miliar Dolar dari Korsel Harus Dibayar di Muka

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa dana investasi Korea Selatan sebesar 350 miliar dolar AS yang dijanjikan kepada Amerika bersifat “dibayar di muka."Trump menyampaikan pernyataan itu di Gedung Putih pada Kamis (25/09). Ia menambahkan, saat ini Amerika berada dalam kondisi terbaiknya. Berkat tarif dan perjanjian dagang, AS berhasil mengamankan dana sebesar 950 miliar dolar dalam satu kasus, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah diterima.Angka 950 miliar dolar itu tampaknya merujuk pada perjanjian dengan Uni Eropa. Trump juga menuturkan AS akan menerima 550 miliar dolar dari Jepang dan 350 miliar dolar dari Korea Selatan, seraya menegaskan bahwa dana tersebut akan dibayar langsung di muka.Di sisi lain, Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick, yang memimpin jalannya negosiasi perdagangan, diberitakan mengajukan tuntutan yang semakin berat.Harian Wall Street Journal melaporkan bahwa, Korea Selatan berupaya mengurangi besaran investasi ke Amerika namun Lutnick justru menegaskan bahwa pada akhirnya Korea harus meningkatkan jumlah investasinya hingga mencapai level Jepang, yakni 550 miliar dolar.Menurut media itu, Lutnick menginginkan dana dalam bentuk tunai, bukan pinjaman, serta dalam jumlah yang lebih besar, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam negosiasi antara kedua negara.Di tengah situasi ini, pemerintah Korea Selatan meminta agar dilakukan perjanjian swap mata uang Korea dan AS, mengingat Seoul akan menanggung risiko valuta asing yang cukup besar, apabila harus memenuhi permintaan Washington untuk menyediakan dana investasi sebesar 350 miliar dolar.