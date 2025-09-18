Korsel Siapkan Rencana Pembukaan Pasar Valas 24 Jam Penuh

Photo : YONHAP News

Kementerian Keuangan Korea Selatan pada Jumat (26/09) mengumumkan akan mengoperasikan pasar valuta asing domestik selama 24 jam sehari.Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan dalam perdagangan won yang selama ini disebut sebagai hambatan terbesar Korea Selatan untuk berpindah dari berkembang dan masuk dalam Indeks Negara Maju MSCI.Ada beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah bersama lembaga keuangan. Bank Sentral Korea akan membangun jaringan 24 jam penuh untuk menjamin kelancaran transaksi won. Lembaga keuangan asing juga akan diberikan izin untuk membuka rekening won di Korea sehingga dapat langsung mengelola mata uang tersebut.Pemerintah juga membangun sistem agar investor asing dapat memperdagangkan won tidak hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri.Rancangan secara komprehensif mengenai pengoperasian pasar valuta asing akan segera disosialisasikan dan diterapkan.Pada Juli tahun lalu, jam perdagangan sempat diperpanjang dari pukul 09.00 sampai 02.00 dini hari. Namun, perdagangan pada jam pasar Amerika masih menghadapi keterbatasan.Pemerintah menuturkan bahwa dengan trauma krisis valuta asing di masa lalu, transaksi won antar-investor asing pada dasarnya dilarang sehingga secara sengaja mencegah terbentuknya pasar valas di luar negeri.