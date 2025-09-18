Novel “Flashlight” Karya Susan Choi Masuk Daftar Finalis Booker Prize 2025

Photo : YONHAP News

Novel "Flashlight" karya penulis keturunan Korea-Amerika, Susan Choi, berhasil masuk daftar finalis Penghargaan Booker, salah satu penghargaan sastra bergengsi di dunia.Menurut Korean Cultural Centre UK pada Jumat (26/09), novel “Flashlight” masuk dalam enam karya yang dalam daftar finalis Booker Prize 2025.Untuk karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, International Booker Prize diberikan bersama-sama kepada penulis dan penerjemahnya. Sebelumnya, penulis Korea Han Kang meraih penghargaan ini melalui novel 'The Vegetarian'.Flashlight, berlatar abad ke-20, mengisahkan perjalanan Louisa, gadis berusia 10 tahun, yang mencari ayahnya yang hilang secara misterius saat berjalan-jalan di sebuah kota pesisir Jepang.Dewan juri Booker Prize menuliskan di situs resminya bahwa "Flashlight" adalah novel berskala luas yang merangkai kisah gejolak nasional dengan kehidupan Louisa, ayahnya yang keturunan Korea-Jepang, serta ibunya yang berkewarganegaraan Amerika.Novel debut Susan Choi yang terinspirasi dari ayahnya, "The Foreign Student," meraih Asian American Literary Award. Karyanya "American Woman" masuk daftar finalis Pulitzer Prize tahun 2004. Sementara, "My Education" memenangkan Lambda Literary Award pada 2014, dan "Trust Exercise" meraih National Book Award pada 2019.Pemenang akhir Penghargaan Booker 2025 akan diumumkan pada 10 November mendatang.