31 Staf Kepresidenan Rata-Rata Memiliki Aset 2,28 Miliar Won

Photo : YONHAP News

Komisi Etika Pejabat Publik Korea merilis laporan harta kekayaan dari 145 pejabat tinggi, baik yang masih menjabat maupun yang sudah pensiun, yang mengalami perubahan status berdasarkan data periode 2 Juni hingga 1 Juli tahun ini.Dari data tersebut, tercatat 31 staf aktif di Kantor Kepresidenan memiliki rata-rata kekayaan sekitar 2,28 miliar won. Sekretaris bidang Media, Kim Sang-ho, melaporkan harta kekayaan terbesar dengan nilai sekitar 6,07 miliar won.Secara keseluruhan, sekitar 11 orang, termasuk Kim, dari total 31 staf, tercatat memiliki properti atas nama pribadi maupun pasangan di kawasan distrik elit Seoul, yakni Gangnam, Seocho, dan Songpa.Sedangkan, staf dengan harta kekayaan terendah adalah Kepala Staf urusan Komunikasi dan Integrasi, Jeon Seong-hwan, yang melaporkan kekayaan sekitar 290 juta won.